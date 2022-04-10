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Спорт

Чимаев рассказал о допущенной в поединке против Бернса ошибке

Боец UFC Чимаев заявил, что попытка нокаутировать Бернса в первом раунде была ошибкой

Фото: David Yeazell / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал об ошибке, допущенной в поединке против бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 273. Его цитирует MMA Fighting.

«Я очень хотел нокаутировать его. Я целую неделю твердил всем вокруг, что вырублю его в первом раунде. Ну, я и попытался нокаутировать его. Это было ошибкой», — заявил Чимаев. По его словам, тренер советовал ему действовать более технично и аккуратно, а он просто хотел оторвать сопернику голову. Чимаев поделился, что в следующий раз поработает над тем, чтобы действовать умнее.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал пятую победу подряд Чимаева в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Хамзат доказал, что он король клетки!» — одной фразой оценил достижение бойца Кадыров.

Бой между бойцами прошел в американском Джексонвилле в ночь на 10 апреля. Победу Чимаеву в поединке присудили решением судей со счетом 29:28.

Дарья Коршунова
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