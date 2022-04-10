Кадыров одной фразой оценил пятую подряд победу Чимаева в UFC

Рамзан Кадыров фразой «король клетки» оценил победу бойца MMA Чимаева над Бернсом в UFC

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал пятую победу подряд шведского бойца смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Хамзат доказал, что он король клетки!» — одной фразой оценил Кадыров победу спортсмена в поединке против бразильца Гилберта Бернса.

Бой между бойцами прошел в американском Джексонвилле в ночь на 10 апреля. Победу Чимаеву в поединке присудили решением судей со счетом 29:28.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. Помимо прошедшего боя, на счету спортсмена десять побед в десяти поединках в профессиональной карьере. Четыре из них он одержал в рамках UFC.

Весной прошлого года Чимаев заявил, что завершит карьеру из-за перенесенного коронавируса. Он изменил свое решение вскоре после того, как с ним связался Кадыров.

