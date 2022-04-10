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Спорт

Полиция начала расследование в отношении разбившего телефон фаната Роналду

Полиция начала расследование в отношении разбившего телефон фаната футболиста МЮ Роналду

Фото: Ivan Del Val / Globallookpress.com

Полиция начала расследование в отношении нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, разбившего телефон болельщика. Об этом сообщает Daily Mail.

В правоохранительных органах подтвердили, что инцидент имел место после матча 31-го тура Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед». В полиции пообещали опросить всех участников происшествия.

Инцидент произошел 9 апреля. После матча с «Эвертоном», уходя с поля в подтрибунное помещение, Роналду выбил из рук фаната телефон. После этого футболист извинился и заявил, что был расстроен поражением своей команды со счетом 0:1. Он пригласил болельщика посмотреть матч на стадионе «Олд Траффорд».

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Анастасия Борисова
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