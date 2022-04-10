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Роналду извинился перед болельщиком за разбитый телефон

Криштиану Роналду извинился перед болельщиком, из рук которого выбил телефон

Фото: Phil Noble / Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду извинился перед болельщиком, из рук которого выбил телефон после поражения от футбольного клуба «Эвертон». Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее сообщение футболист написал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Справляться с эмоциями в такие трудные моменты всегда нелегко. Тем не менее мы всегда должны проявлять уважение, терпение и подавать пример всей молодежи, которая любит нашу красивую игру», — приводит агентство слова Роналду.

Также он заявил, что хочет пригласить болельщика посмотреть игру на стадион «Олд Траффорд».

Инцидент произошел 9 апреля. После матча с «Эвертоном», уходя с поля в подтрибунное помещение, Роналду выбил из рук болельщика телефон. «Манчестер Юнайтед» пообещал провести расследование случившегося.

Ранее Криштиану Роналду высказался о продолжении карьеры в национальной команде. Он заявил, что сам будет принимать решение о своем будущем в сборной. «Если я захочу больше играть, я это сделаю. Я командую, и точка», — сказал футболист.

Ксения Назарова
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