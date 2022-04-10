В США планируют заменить комплексы Stinger

Армия США планирует заменить ракеты Stinger боеприпасами нового поколения

Американские военные планируют заменить ракеты комплекса FIM-92 Stinger боеприпасом нового поколения. Армия США разместила запрос информации о создании новой зенитной ракеты малой дальности. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что в 2023 финансовом году ракеты Stinger RMP с перепрограммируемым микропроцессором устареют, а Stinger RMP Block 1 проходят процедуру продления срока службы. В 2023 году военные хотят начать проектирование новой ракеты.

Армия планирует получить компактную ракету для переносных комплексов. Также перспективный боеприпас будут использовать в составе комплекса M-SHORAD на шасси бронетранспортера Stryker. Прототипы должны быть готовы к демонстрационным стрельбам в 2026 финансовом году.

В марте американские военные впервые применили систему противовоздушной обороны (ПВО) M-SHORAD на учениях. Машина успешно поразила мишень, которая имитировала беспилотник.

Ранее в том же месяце шведская компания Saab представила комплекс ПВО малой дальности MSHORAD с ракетами RBS 70 NG.

В феврале стало известно, что в 2023 году в подразделения воздушно-десантных войск начнут поступать комплексы ПВО «Птицелов».