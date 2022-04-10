В России допустили рост производства косметики и парфюмерии в два-три раза

Мантуров допустил рост производства российской косметики и парфюмерии в два-три раза

В России производство косметики и парфюмерии за три года может увеличиться в несколько раз. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, его высказывание опубликовано на сайте Минпромторга.

По его словам, «окно возможностей» открыто для того, чтобы производство показало дву- или даже трехкратное увеличение объемов производства. В таком случае в магазины поступит объем продукции на 1 триллион рублей. Сейчас же участникам рынка предстоит сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с отечественными поставщиками.

9 апреля сообщалось, что в России в ближайшее время будут закрыты 17 из 48 магазинов косметической сети Lush и уволены 200 из 500 ее сотрудников. Деятельность в стране придется частично остановить из-за приостановки поставок товаров — такое решение приняла британская головная компания Lush в начале марта. По расчетам владельца «Лаш Раша» Дмитрия Азарова, запасов продукции российской сети хватит максимум на три месяца.

О приостановке поставок продукции в Россию после начала спецоперации заявила не только британская Lush, но и японский производитель косметики, парфюмерии и средств по уходу за волосами Shiseido. Французская косметическая компания L’Oreal временно закрыла точки продаж и онлайн-магазины.

