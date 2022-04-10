Харитонов дал совет Яну после поражения в бою со Стерлингом

Боец Сергей Харитонов посоветовал Петру Яну меньше болтать и больше тренироваться

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов обратился к соотечественнику Петру Яну, проигравшему американцу Алджамейну Стерлингу в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен посоветовал россиянину меньше болтать и больше тренироваться. «Согласен с решениями судей. Первый раунд был неоднозначным, второй и третий выиграл Стерлинг в одну калитку, а четвертый и пятый выиграл Ян. Даже при равном количестве победу отдают чемпиону», — заявил Харитонов.

Поединок между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что его обокрали.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.

