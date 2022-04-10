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Пакистанским чиновникам запретили уезжать из страны без разрешения

Чиновникам из Пакистана запретили покидать страну без сертификата об отсутствии возражений

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Сотрудникам службы безопасности и иммиграционной службы Федерального агентства расследований (FIA) Пакистана были даны поручения не выпускать государственных чиновников, уезжающих из страны без сертификата об отсутствии возражений (NoC). О запрете на выезд сообщает газета Dawn.

Персонал FIA во всех международных аэропортах перевели в состояние повышенной готовности. Сотрудники службы получили указание останавливать всех тех госслужащих, которые хотят уехать за границу без специального разрешения.

3 апреля министр информации и телерадиовещания Пакистана Фаррух Хабиб заявил, что правительство Пакистана было отправлено в отставку.

9 апреля парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Парламент страны проведет голосование по выбору нового премьера 11 апреля.

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Варвара Кошечкина
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