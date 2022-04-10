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Уничтожение бронированной техники ВСУ с российских Ка-52 показали на видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ с ударных вертолетов Ка-52

Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей армейской авиации по уничтожению боевой бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в воскресенье, 10 апреля.

На опубликованной записи ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ.

В Минобороны уточнили, что экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео, на котором запечатлен пуск ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря.

О начале специально операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Евгения Куликова
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Уничтожение бронированной техники ВСУ с российских Ка-52 показали на видео
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