Уничтожение бронированной техники ВСУ с российских Ка-52 показали на видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ с ударных вертолетов Ка-52

Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей армейской авиации по уничтожению боевой бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в воскресенье, 10 апреля.

На опубликованной записи ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ.

В Минобороны уточнили, что экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ.

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