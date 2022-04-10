Вучич объяснил позицию Сербии по членству России в СПЧ ООН

Президент Сербии Вучич поблагодарил Пескова за понимание позиции по членству России в СПЧ

Президент Сербии Александр Вучич объяснил позицию Сербии по голосованию за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека. Его слова передает РИА Новости.

В частности, Вучич поблагодарил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за понимание позиции Сербии. «Вы спрашиваете меня, как реагирую на то, что господин Песков был корректен. А вы назовите мне страну в Европе, которая не ввела санкции к России», — заявил он, имея в виду Сербию.

«И даже не так. Назовите страну в Европе, чьи самолеты уже 45 дней только из этой страны летают в Москву и Санкт-Петербург. Одной малой страны и уничтоженной ранее авиакомпании одного гордого народа. Какая это страна? Наша», — добавил он. Вучич подчеркнул, что он готов «глотать жаб», чтобы сербы могли «высоко нести голову, свои гордость и достоинство».

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства, среди которых была и Сербия. Вучич объяснил, что причиной тому стал шантаж Запада, в том числе в отношении поставок нефти в страну.

В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Российская сторона в ответ приняла решение досрочно прекратить свои полномочия в совете.