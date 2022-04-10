Глава UFC заявил о судейской ошибке в поединке между Яном и Стерлингом

Глава UFC Уайт заявил, что судьи провалились, принимая решение о победе Стерлинга над Яном

Президент UFC Дэйна Уайт высказался о судействе боя между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит Sport24.

«Думаю, что судьи провалились, принимая решение», — заявил Уайт. Глава UFC подчеркнул, что по его подсчетам счет должен был быть 3-2 в пользу россиянина.

Поединок между Яном и Стерлингом прошел в ночь с 9 на 10 апреля в американском Джексонвилле. Стерлинг одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что его обокрали.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.