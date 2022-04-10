Ян прокомментировал поражение от Стерлинга в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян прокомментировал поражение от американца Алджамейна Стерлинга в титульном поединке на турнире UFC 273. Его слова приводит РИА Новости.
«Я считаю, что я выиграл этот бой. Вы меня обокрали», — заявил спортсмен. По мнению Яна, он выиграл три раунда из пяти. Боец потребовал организовать еще один бой против американца.
Поединок между бойцами прошел в ночь с 9 на 10 апреля в американском Джексонвилле. Стерлинг одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус.
Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован.