Минобороны заявило об уничтожении базы ремонта вооружения украинской армии

МО РФ заявило об уничтожении украинской базы ремонта вооружения около Великой Новоселовки

Российским войскам удалось высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожить около населенного пункта Великая Новоселовка базу ремонта вооружения украинской армии. Об этом сообщил в понедельник, 11 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что также была уничтожена военная техника украинских сил противовоздушной обороны, среди них зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

Кроме того, российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы, добавил Конашенков.

10 апреля Минобороны сообщило об уничтожении высокоточными ракетами пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ.

По информации Конашенкова, цели были поражены в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).