Минобороны заявило об уничтожении базы ремонта вооружения украинской армии
Российским войскам удалось высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожить около населенного пункта Великая Новоселовка базу ремонта вооружения украинской армии. Об этом сообщил в понедельник, 11 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Представитель ведомства пояснил, что также была уничтожена военная техника украинских сил противовоздушной обороны, среди них зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».
Кроме того, российские военные ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного Украине из Европы, добавил Конашенков.
10 апреля Минобороны сообщило об уничтожении высокоточными ракетами пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ.
По информации Конашенкова, цели были поражены в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев.
О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).