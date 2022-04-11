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Спорт

Главный военный раввин России отреагировал на скандальный жест автогонщика

Раввин Гуревич призвал не судить строго автогонщика Северюхина за скандальный жест

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главный военный раввин России Арон Гуревич прокомментировал скандал вокруг жеста российского автогонщика Артема Северюхина. Его слова приводит «Р-Спорт».

Гуревич призвал не судить строго 15-летнего спортсмена. Он заявил, что инцидент необходимо расследовать, учитывая юный возраст гонщика. «Может быть, он еще и по развитию отстает в каком-то смысле, не дотягивает еще», — допустил он.

Ранее стало известно, что Северюхин может столкнуться с пожизненной дисквалификацией. Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Марина Мельникова убеждена, что карьера спортсмена близка к концу. В частности, команда Ward Racing объявила о расторжении контракта с Северюхиным и осудила его действия. Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование инцидента.

Инцидент с Северюхиным, выступающим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Спортсмен, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью.

Николай Костюков
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