Главный военный раввин России отреагировал на скандальный жест автогонщика

Раввин Гуревич призвал не судить строго автогонщика Северюхина за скандальный жест

Главный военный раввин России Арон Гуревич прокомментировал скандал вокруг жеста российского автогонщика Артема Северюхина. Его слова приводит «Р-Спорт».

Гуревич призвал не судить строго 15-летнего спортсмена. Он заявил, что инцидент необходимо расследовать, учитывая юный возраст гонщика. «Может быть, он еще и по развитию отстает в каком-то смысле, не дотягивает еще», — допустил он.

Ранее стало известно, что Северюхин может столкнуться с пожизненной дисквалификацией. Пресс-секретарь Российской автомобильной федерации (РАФ) Марина Мельникова убеждена, что карьера спортсмена близка к концу. В частности, команда Ward Racing объявила о расторжении контракта с Северюхиным и осудила его действия. Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование инцидента.

Инцидент с Северюхиным, выступающим на чемпионате Европы по картингу с итальянской лицензией, произошел 10 апреля. Спортсмен, стоя на пьедестале почета, дважды ударил себя кулаком в грудь, после чего вытянул правую руку вперед с раскрытой ладонью.