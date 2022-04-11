На Ямале появилось «метро»
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) появилась «станция метро», которую открыли местные жители. Об этом сообщает «Ямал Медиа».
Россияне создали арт-объект для туристов, где установили значок метрополитена. Он располагается недалеко от железнодорожной станции «Собь». При создании «станции метро» у разработчиков объекта возникали трудности с логистикой из-за высокогорного климата.
Объект уже начал функционировать, но добраться до него можно только на снегоходах. Летом возможность посетить «Собь» будет и у пеших туристов.
Ранее в Ноябрьске возле Центральной городской больницы появилась первая «умная» автобусная остановка с обогревом, электронным табло и сенсорными панелями. Она представляет собой теплый smart-павильон, в котором есть Wi-Fi, камеры наблюдения, кнопки вызова экстренных служб и USB-разъемы для зарядки телефонов.