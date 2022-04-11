На Ямале появилось «метро»

В Ямало-Ненецком автономном округе появился арт-объект в виде станции метро «Собь»

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) появилась «станция метро», которую открыли местные жители. Об этом сообщает «Ямал Медиа».

Россияне создали арт-объект для туристов, где установили значок метрополитена. Он располагается недалеко от железнодорожной станции «Собь». При создании «станции метро» у разработчиков объекта возникали трудности с логистикой из-за высокогорного климата.

Объект уже начал функционировать, но добраться до него можно только на снегоходах. Летом возможность посетить «Собь» будет и у пеших туристов.

Ранее в Ноябрьске возле Центральной городской больницы появилась первая «умная» автобусная остановка с обогревом, электронным табло и сенсорными панелями. Она представляет собой теплый smart-павильон, в котором есть Wi-Fi, камеры наблюдения, кнопки вызова экстренных служб и USB-разъемы для зарядки телефонов.