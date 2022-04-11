Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Франции

В МИД РФ не изменят позицию по Украине из-за объявления дипломатов персонами нон грата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва не изменит свою позицию по Украине из-за объявления российских дипломатов персонами нон грата во Франции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим. А МИДу Франции я скажу: если бы вы хоть раз за восемь лет увязали бы исполнение Киевом минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе», — заявила представитель ведомства РФ.

Ранее МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов. Также ведомство сообщило, что вызвало советника-посланника посольства России для оглашения решения о высылке дипломатов.

4 апреля Министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства.