Терапевт назвала неожиданный способ облегчить симптомы аллергии

Терапевт Тарадеева посоветовала использовать маски для облегчения симптомов аллергии

Маски, к которым большинство привыкло в период пандемии коронавируса, могут помочь облегчить симптомы аллергии при прогулках на свежем воздухе в период цветения, рассказала о необычном способе врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева, пишут «Известия».

По словам специалиста, аллергикам в период цветения нужно меньше находиться на открытом воздухе. Врач рекомендовала каждый день менять одежду после улицы и не открывать окна в жару, ветреные дни. Кроме того, она рассказала об эффективности оконных фильтров — использования влажной ткани при проветривании. Врач назвала увлажнитель воздуха еще одним необходимым предметом дома у аллергиков.

Тарадеева посоветовала внимательнее относиться к питанию. Некоторые продукты могут усилить аллергены на пыльцу, добавила она. К примеру, люди, страдающие аллергией на пыльцу, не должны есть каши, злаки, хлеб, квас, кукурузу, орехи и так далее.

При аллергии на пыльцу сорных трав надо исключить из рациона мед, семена подсолнечника, горчицу, майонез, шпинат, бананы, чеснок. «Причинами аллергии могут быть также стрессы, инфекции, иммунодефицитные состояния, курение, прием антибактериальных препаратов», — подчеркнула специалист.

Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что все аллергены представляют собой белки, которые содержатся в тех или иных веществах или продуктах.