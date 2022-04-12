Секретная служба НАТО начала следить за российским флотом в Черном море

Секретная служба НАТО в Одессе начала отслеживать российские корабли в Черном море

Российский агент в украинской армии рассказал, что секретная мониторинговая служба НАТО начала работать в Одессе и отслеживать корабли Военно-морского флота РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах и его украинского информатора.

Согласно данным собеседника агентства, мониторинговая группа НАТО действует в одном из пригородов Одессы. Работники службы оснащены оборудованием, позволяющим определить точные координаты любого судна в акватории Черного моря в радиусе 200 километров.

Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group источник РИА Новости в силовых ведомствах России

Также собеседник отметил, что задачами группы являются недопущение высадки российского десанта в Одесской области и выдача местонахождения кораблей России для наведения украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Спецслужбы Запада помогают Украине

11 апреля начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что в настоящее время в населенном пункте Нижняя Сыроватка Сумской области Украины готовится провокация против Вооруженных сил России. В подготовке провокации украинским властям, по словам генерал-полковника, помогают британские спецслужбы.

По замыслу британских «режиссеров», подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними Михаил Мизинцев начальник Национального центра управления обороной России

Он добавил, что очередной фейк будет тиражироваться западными СМИ уже в ближайшее время, а его цель — нагнетание русофобии на фоне экономического кризиса в Европе.

1 апреля американский телеканал CNN выпустил материал, в котором говорилось, что западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину напрямую с президентом России Владимиром Путиным. По информации телеканала, США и союзники используют психологические методы информационной войны при освещении спецоперации на Украине.

Например, они открыто рассказывают о российских войсках, которые якобы деморализованы и несут «катастрофические» потери. В то же время Запад распространяет информацию о том, что Путин плохо информирован о ходе боевых действий и находится в изоляции.

Международная обстановка в Черном море

27 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией Монтре. 19-я статья конвенции подразумевает, что во время войны, при условии, что Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.

30 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что военно-морские силы (ВМС) США выведены из Черного моря. Это решение ведомство приняло из-за ситуации на Украине.

Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым... Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил Джон Кирби официальный представитель Пентагона

При этом 4 апреля издание The Wall Street Journal сообщило, что число солдат стран НАТО на военной базе Михайл Когэлничану в Румынии за последние недели выросло до 3000 человек. Отмечается, что за последние недели на базу, находящуюся на востоке Румынии близ Черного моря, перебросили более 1800 военнослужащих, сотни автомобилей и другую военную технику. Из 3000 военных около 1900 человек — солдаты США.