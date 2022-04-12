В США рассказали о последствиях антироссийских санкций для Европы

WSJ заявил о неготовности Европы терпеть издержки санкций против России

Европейское общество оказалось не готово терпеть издержки антироссийских санкций и рискует «скатиться вправо». Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Рост популярности консервативных политиков отметился в Италии и Франции. «Во Франции кампания [Марин] Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции (...) Маттео Сальвини, лидер итальянской антимигрантской партии "Лига", также сосредоточился на налогах и экономике» , — говорится в статье WSJ.

По данным издания, из-за антироссийских санкций европейские страны не успели оправиться от последствий пандемии. Сообщается, что цены на энергоносители в государствах Европы выросли на 12,5 процента по сравнению с февралем, а годом ранее они были на 44,7 процента ниже.

В издании также отметили, что инфляция в 4,7 процента привела к падению реальной заработной платы в Европе на 3,1 процента. «Мрачное настроение вызывают вопросы о том, насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки того, что, похоже, перерастет в затяжную конфронтацию с Россией», — заключают авторы статьи.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной жертвой антироссийских санкций Запада стала мировая экономика, по которой бьют последствия вводимых против России ограничений.