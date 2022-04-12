Стюардесса отказала в стакане воды туристке с диабетом во время 9-часового рейса

Стюардесса авиакомпании TUI отказалась нести воду пассажирке с диабетом на 9-часовом рейсе

Стюардесса отказалась принести женщине с диабетом стакан воды во время 9-часового рейса и возмутила путешественницу. Об этом сообщает The Independent.

Британка Натали Уильямс (Natalie Williams) летела вместе с 23-летней дочерью Элли Фишер (Ellie Fisher) в Доминиканскую Республику авиакомпанией TUI. Через полчаса после взлета члены экипажа объявили, что напитки во время полета будут разносить только один раз.

Позже Уильямс пришлось попросить у бортпроводницы еще один стакан воды, чтобы запить лекарства, которые необходимо принимать по времени, однако в ответ она получила отказ. Стюардесса сослалась на ограничения, связанные с коронавирусом и уточнила, что не может нарушать установленный регламент, поэтому воду пассажирка так и не получила.

Женщины рассказали изданию, что грубое обращение сотрудников авиакомпании испортило впечатление от поездки. «Весь полет мама нервничала, ей было некомфортно. Сотрудники поступили бесчеловечно. Последствия могли быть ужасными», — пожаловалась дочь.

Кроме того, они сослались на правила авиакомпании TUI, в которых говорится, что во время длительных перелетов клиенты между приемами пищи должны получать воду. Тем не менее, чтобы обезопасить себя, когда путешественницы возвращались домой спустя неделю, они заранее приобрели по бутылке воды перед посадкой в самолет.

В январе похожая история произошла с американкой, летевшей компанией Southwest Airlines из Вашингтона в Палм-Бич. По словам женщины, страдающей гипогликемией, она стянула на подбородок маску, чтобы попить воды. Но стюардесса запретила ей это сделать, потребовав надеть маску. Услышав отказ, бортпроводница выгнала женщину из самолета.