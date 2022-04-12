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Лукашенко помахал рукой Путину и улетел во Владивосток

Борт президента Белоруссии Александра Лукашенко отправился из Благовещенска во Владивосток

Борт белорусского президента Александра Лукашенко вылетел во Владивосток. Лидер Белоруссии отправился в столицу Приморского края из Благовещенска, где он встречался с российским главой Владимиром Путиным. Последние минуты визита Лукашенко в Благовещенск попали на видео, которое опубликовал близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул Первого».

Лидеры двух стран были вместе вплоть до поездки в аэропорт, где Лукашенко ждал самолет. Путин проводил белорусского главу до трапа. Поднявшись по лестнице, Лукашенко обернулся и помахал российскому коллеге рукой. Путин помахал в ответ.

Известно, что Лукашенко улетел во Владивосток, где 13 апреля продолжится программа его визита в Россию.

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Находясь в Благовещенске, белорусский президент принял участие в совместной с Путиным пресс-конференции. Отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко успел упомянуть немецкого фюрера Адольфа Гитлера, признался в желании стать космонавтом и пообещал упрочить единство с Россией.

В России уже оценили возможность отправить Лукашенко в космос. По словам президента Московского космического клуба Сергея Жукова, для этого белорусскому лидеру придется сначала пройти врачебную комиссию.

Дмитрий Настасьев
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