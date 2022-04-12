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Дэвид Линч представит новую работу на Каннском кинофестивале

Variety: на Каннском кинофестивале покажут новую работу режиссера Дэвида Линча

Фото: Pavlo Bagmut / Globallookpress.com

Американский режиссер Дэвид Линч представит новую работу на Каннском кинофестивале, который пройдет в мае. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Двое собеседников издания подтвердили, что на мероприятии покажут проект Линча, подробности которого сохраняются в тайне. Известно, что в нем снимется актриса Лора Дерн, а также другие артисты, с которыми часто работает кинематографист.

В 2020-м Линч неожиданно для всех выпустил короткометражный фильм «Что сделал Джек?» (What did Jack do?), в котором исполнил одну из главных ролей. Лента, не получившая никаких анонсов и рекламы, появилась на сервисе Netflix. В 17-минутной черно-белой картине кинематографист играет детектива, который допрашивает говорящую обезьяну, подозреваемую в убийстве.

В ноябре 2018 года Линч выпустил короткометражный фильм Ant Head («Голова-муравейник»). В нем звучат треки Frank 2000 и Woodcutters From Fiery Ships с «затерянного» альбома группы Thought Gang — коллаборации Линча и композитора Анджело Бадаламенти.

Дэвид Линч снял такие фильмы, как «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», а также сериал «Твин Пикс». Британская газета The Guardian назвала его самым важным кинорежиссером нынешней эпохи.

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Марина Погосян
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