Названы самые полезные напитки при похудении

Диетологи Лорен Манакер и Бриттани Данн назвали лучшие напитки для худеющих. Слова специалисток приводит Eat This, Not This!

По мнению диетологов, худеющие не должны забывать пить восемь стаканов воды в день. Лорен Манакер отмечает, что это напиток без калорий, сахара и натрия лучше всего помогает поддерживать водный баланс в организме. Бриттани Данн добавляет, что вода также играет ключевую роль в липолизе — процессе, который тело использует для сжигания жира. Для вкуса в воду можно добавлять лимон и мяту.

Зеленый чай также входит в список самых полезных напитков при похудении. Это связано с тем, что он отличается высоким содержанием антиоксидантов и катехинов. «Некоторые исследования показали, что катехины помогают ускорить обмен веществ», — говорит Янг. Она также предлагает пить матчу — разновидность зеленого чая с более высокой концентрацией антиоксидантов и катехинов, чем у листового зеленого чая.

Еще одним напитком в рационе худеющих, по мнению специалисток, должен быть кефир. «Пробиотики способствуют снижению веса из-за той роли, которую они играют в ослаблении воспалительных процессов, уравновешивании микробиомы кишечника, резистентности к инсулину и накоплении жира», — говорит Данн. Кефир также содержит конъюгированную линолевую кислоту, помогающую уменьшить жировые отложения и улучшить иммунную функцию.

По словам диетологов, следует обратить внимание на смузи и протеиновые коктейли. Они отмечают, что это хороший способ подкрепиться на ходу, а содержание белка в напитке поспособствует быстрому насыщению, что, в свою очередь, может быть полезно при снижении веса. Кроме того, фрукты и овощи в составе смузи помогут увеличить водный баланс организма. «К продуктам с содержанием воды от 90 до 100 процентов относятся мускусная дыня, арбуз, клубника и шпинат. К продуктам, содержащим от 70 до 89 процентов воды, относятся также бананы, апельсины, груши, ананасы, авокадо, морковь и йогурт. Все это можно добавлять в коктейли, чтобы способствовать потреблению воды и витаминов», — объяснила Данн.

Список напитков для худеющих диетологи завершили черным кофе, объяснив это тем, что в нем содержатся необходимые для диеты антиоксиданты. «До тех пор, пока вы не перегружаете его сахаром, жирными сливками и другими неприятными ингредиентами, кофе может быть важной частью диеты для похудения», — отмечает Манакер. Однако специалистки предупреждают, что в день нельзя пить больше четырех чашек.

