Путин высказался о готовности США воевать «до последнего украинца»

Путин согласен с мнением, что США готовы противостоять России до последнего украинца

Президент России Владимир Путин согласен с мнением о том, что США готовы противостоять Москве и воевать «до последнего украинца». Таким образом он высказался на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Алекснадром Лукашенко, сообщает ТАСС.

В начале апреля отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. По его словам, действия американских властей не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. Он заключил, что США будут бороться с Россией «до последнего украинца».

Позднее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец выразил мнение, что НАТО боится прямого столкновения с Россией, но у альянса есть готовность воевать «до последнего украинца». Он также назвал предельно циничной политику военного блока.

О начале спецоперации России на территории Украины было объявлено 24 февраля.