Украинец Ракицкий нашел новый клуб после ухода из «Зенита»

Украинский футболист Ракицкий присоединился к «Шахтеру» для игр в благотворительных матчах

Украинский защитник Ярослав Ракицкий нашел новый клуб после ухода из «Зенита» — он присоединился к «Шахтеру» для игр в благотворительных матчах. Об этом сообщается на сайте донецкой команды.

В «Шахтере» рассказали, что футболист прибыл в расположение команды на тренировочную базу сборной Турции. Он будет готовиться к матчам благотворительного турне. Первая встреча в рамках турнира пройдет 14 апреля против польской «Лехии».

Ракицкий ушел из «Зенита» 2 марта. Контракт футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон. По информации Metaratings, в летнее трансферное окно Ракицкий может перейти в турецкие «Истанбул» или «Аланьяспор».

Украинский защитник выступал за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

