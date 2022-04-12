Ле Пен сменила лозунг избирательной кампании перед вторым туром

Ле Пен взяла себе новый лозунг, заявив, что станет президентом «для всех французов»

Кандидат в президенты Франции от консервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сменила главный лозунг своей избирательной кампании перед вторым туром голосования. Теперь на ее агитационных материалах будет написано «Для всех французов». Об этом сообщил телеканал BFM.

Снимок Марин Ле Пен с такой подписью появился после ее выступления по итогам первого тура голосования. Его опубликовал исполняющий обязанности председателя Национального объединения на время избирательной кампании и депутат Европейского парламента Жордан Барделла.

Произнося речь перед своими избирателями и сопартийцами, Ле Пен заявила, что оставила пост председателя своей партии и «избавилась от партийных связей». По ее словам, теперь она готова «стать президентом для всех французов». Раньше кандидат использовала слоган «Женщина — государственный деятель для Франции».

Ранее стали известны результаты первого тура выборов во Франции после подсчета 97 процентов голосов. Макрон набрал 27,6 процента голосов избирателей, в то же время поддержку Ле Пен на выборах выразили 23,41 процента граждан. На третьем месте оказался Меланшон, набравший 21,9 процента голосов избирателей.