Соседка описала избившего десятилетнего школьника мужчину словами «он наркоман»

Соседка заявила, что избивший десятилетнего школьника мужчина ранее порезал своего отца

Соседка мужчины, который избил десятилетнего школьника в Сибае, рассказала о нем. По ее словам, он принимал наркотики, а ранее порезал своего отца, пишет «Газета.ru».

Женщина объяснила, что у мужчины есть проблемы с головой и его недавно выписали из больницы. Причиной конфликта, отметила она, стало то, что дети стали шутить над ним.

«Как говорят очевидцы, они (дети — прим. «Ленты.ру»), сначала сидели с ним, он им давал свой крутой телефон поиграть. Потом они стали над ним прикалываться и тем самым раззадорили его. (...) Ранее только родителей бил. Отца вообще порезал. А его, кстати, отпустили, так как у него есть справка», — объяснила соседка.

Жильцы квартала, добавила женщина, связались с участковым, который ничего не знал о произошедшем. Теперь жители хотят написать коллективное заявление.

О произошедшем стало известно 12 апреля. На опубликованных кадрах видно, как житель Башкирии бежит за школьником на оживленной улице. В какой-то момент мужчина настигает ребенка и начинает бить его кулаками по лицу.