В США рассказали о сюрпризе Китая для Европы и НАТО

В The Drive рассказали о сюрпризе Китая для Европы и НАТО в виде самолетов Y-20 с оружием

Отправка из Китая в Сербию шести тяжелых военно-транспортных самолетов Y-20 стала не только сюрпризом для специалистов по отслеживанию полетов, но и демонстрацией НАТО растущего глобального присутствия Китая, в частности, в Европе, пишет американское издание The Drive.

«Вполне вероятно, что Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) использовали эту доставку как своего рода демонстрацию своих возможностей по воздушным перевозкам, учитывая продолжающиеся усилия НАТО по переброске грузов и техники для военных нужд Украины», — говорится в публикации.

Издание пишет, что таким образом Пекин поставил Белграду, в частности, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) HQ-22.

В апреле газета South China Morning Post написала, что Пекин втайне поставил Белграду ЗРК HQ-22.

В декабре 2020 года издание The Drive утверждало, что Китай заменил российские турбовентиляторные двигатели Д-30КП-2, использующиеся на Y-20, на собственные более мощные WS-20.