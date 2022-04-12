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Назван один из главных трендов в одежде весной 2022 года

Glamour назвал одним из главных трендов весны 2022 года платья с разрезами
Кэт Грэм

Кэт Грэм. Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Модный редактор журнала Glamour Александра Фуллертон назвала платья с разрезами одним из главных трендов в одежде весны 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, подобные наряды все чаще стали появляться как на дизайнерских показах, так и в гардеробах представителей уличной моды. Отмечается, что популярность приобрели не только фасоны с разрезом вдоль ноги или обнаженным плечом, но и с оригинальными фигурными вырезами по всей поверхности изделия.

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Как сообщает издание, в 2022 году тенденцию интегрировали в свои коллекции известные модные бренды, такие как Bottega Venetta, Saint Laurent, Christian Siriano, Versace, Jacquemus и Roberto Cavalli. Кроме того, в настоящий момент тренду отдают предпочтение многие знаменитости, среди которых — Дуа Липа, Кендалл Дженнер, сестры Хадид и Эльза Хоск.

Ранее в марте модный редактор Джой Монтгомери рассказала, что платья облегающего фасона обретут широкую популярность в летнем сезоне 2022 года, заменив наряды свободного кроя. Так, платья в стиле «вторая кожа», посадка которых повторяет человеческий силуэт, были замечены в линейках многих известных брендов, в том числе Victoria Beckham, Bottega Veneta и Loewe.

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Татьяна Карпова
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