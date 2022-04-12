Сборной Украины по футболу предложили дать путевку на ЧМ-2026 без квалификации

Экс-тренер «Ливерпуля» Далглиш предложил дать Украине путевку на ЧМ-2026 без квалификации

Бывший игрок и тренер английского «Ливерпуля» Кенни Далглиш предложил дать сборной Украины путевку на чемпионат мира-2026 без участия в отборочных матчах. Его слова приводит The Scottish Sun.

«Может, стоит дать им небольшую оливковую ветвь и сказать: "На следующий чемпионат мира вы выйдете сразу же. Вам не нужно проходить через квалификацию"», — заявил он. По его словам, это стало бы способом продемонстрировать уважение Украине.

Ранее британский журналист Джим Уайт призвал сборные Уэльса и Шотландии по футболу отказаться от путевки в финальную стадию ЧМ-2022 в Катаре в пользу украинской команды. По мнению репортера, все хотят видеть украинцев на мундиале.

24 марта Уэльс в плей-офф европейской квалификации ЧМ-2022 обыграл Австрию (2:1) и получил право сыграть в решающем матче за путевку на мундиаль. Соперник валлийцев должен определиться в игре украинцев с Шотландией, которую перенесли на июнь.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.