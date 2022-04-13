Глава СБУ раскрыл детали поимки Медведчука

Глава СБУ Баканов заявил, что Медведчука собирались вывезти в Москву через Приднестровье

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала подробности задержания главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Глава ведомства Иван Баканов также раскрыл информацию о якобы имевшемся плане ФСБ России по вывозу оппозиционного политика в Москву, которая приводится на сайте Службы.

По словам Баканова, российские спецслужбы собирались довезти Медведчука под видом украинского военного в сопровождении коллег на украинскую границу, а затем на лодке переправить в Приднестровье. Там его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ, которые должны были доставить Медведчука в Москву, утверждает глава СБУ. Он отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать план, вбрасывая дезинформацию и якобы даже подготовив «псевдо-медведчуков» для отведения внимания.

Украинская контрразведка выяснила настоящий маршрут передвижения политика и задержала Медведчука при выезде из Киевской области. Его сопровождали украинские стражи порядка, которые, по словам Баканова, «также будут отвечать за свои действия».

Баканов назвал операцию по поимке Медведчука сложной и опасной для многих ее участников, добавив, что она длилась около месяца. Он подчеркнул, что поручение о поимке Медведчука дал президент страны Владимир Зеленский.

О поимке и задержании Медведчука сообщил 12 апреля Зеленский, опубликовав фото политика в военной форме. Позднее президент Украины предложил России обменять главу ОПЗЖ на попавших в плен украинцев.

Медведчук до начала российской спецоперации находился под домашним арестом, являясь подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму. После начала военной спецоперации он сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.