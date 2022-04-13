В Белоруссии допустили введение безвиза для соседних стран ЕС

Госпогранкомитет Белоруссии допустил введение безвиза для граждан соседних стран Евросоюза

Госпогранкомитет Белоруссии допустил введение безвизового режима для граждан соседних стран, входящих в состав Европейского союза (ЕС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечают в комитете, после снятия коронавирусных ограничений на пересечение белорусской границы, было зафиксировано увеличение потока людей, прибывающих из сопредельных стран Евросоюза.

Введение безвиза, считают в ведомстве, поспособствует укреплению добрососедских отношений с Польшей, Литвой и Латвией. Одновременно с этим Госпогранкомитет прорабатывает механизм, который позволит гражданам посещать пограничную зону без пропуска.

Ранее власти Белоруссии до 15 апреля ввели безвизовый режим для украинцев и иностранцев, которые пытаются покинуть зону боевых действий на Украине.

Тем временем в странах Прибалтики допускают закрытие границ с Белоруссией и Россией из-за ситуации на Украине. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пока не может назвать точной даты принятия решения по этому вопросу.