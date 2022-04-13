Президент Польши выступил против диалога с Россией

Президент Польши Дуда выступил против ведения диалога с Россией

Президент Польши Анджей Дуда выступил против ведения диалога с Россией. Такое заявление он сделал в среду, 13 апреля, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает ТАСС.

«Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала они должны признать нарушение, сначала, коротко говоря, должны быть побеждены, чтобы можно было начать нормальный разговор», — заявил польский лидер. По его мнению, против России должны быть введены «исключающие санкции». «Протест должен быть абсолютно жестким и решительным», — заключил Дуда.

Ранее президент Польши назвал диалог с Россией бессмысленным. Он также отметил, что необходимо поставить очень жесткие условия руководству России, и добавил, что при таком развитии событий пока Москва не согласится их выполнить, с ней не будут вести переговоры.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Алар Карис и Анджей Дуда прибыли на Украину в среду, 13 апреля.