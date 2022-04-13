Российский фондовый рынок закрылся снижением

Торги на фондовом рынке 13 апреля закрылись снижением

Торги на фондовом рынке в среду, 13 апреля, закрылись снижением основных индексов после незначительного утреннего роста. Об этом свидетельствуют данные площадки. К вечеру среды индекс Мосбиржи потерял 0,53 процента, а РТС опустился на 0,84 процента.

На валютной секции Московской биржи рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подорожал на 0,3 процента, вплотную подойдя к отметке 80 рублей, евро, напротив, снизился на 0,1 процента. К вечеру доллар стоил 79,98 рубля, евро — 86, 56 рубля.

«Текущие условия говорят в пользу продолжения ослабления национальной валюты и возможности закрепления доллара до конца текущей недели в диапазоне 80-85 рублей. При этом основной целью движения вверх для американской валюты выступает отметка 90 рублей», — говорится в комментарии главного аналитика финансового супермаркета «Банки.ру» Богдана Зварича, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В лидерах падения оказались акции «Норникеля», «Газпрома» и «Магнита», а в зеленую зону вышел «Яндекс».

После возобновления торгов динамику российского фондового рынка практически полностью определяют геополитические обстоятельства, то есть специфика введения и применения санкций западных стран.