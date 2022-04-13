Хованский оценил сложность жизни в СИЗО

Обвиняемый в оправдании терроризма Хованский описал жизнь в СИЗО словами «сидел неплохо»

Российский блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, оценил сложность жизни в следственном изоляторе. Пребывание в СИЗО он описал в видео, размещенном на его YouTube-канале.

«Я все время думал, что в "хатах" нужно постоянно вести себя по строгим правилам, потому что за тобой всегда наблюдают, и за любой косяк тебе сразу *** [проблемы устроят]. Но, в принципе, сидел я неплохо», — заявил блогер.

По словам Хованского, за весь срок пребывания в СИЗО у него практически не было конфликтов с другими обвиняемыми. Вместе с тем он подчеркнул, что ни в пенитенциарных учреждениях, ни в других обстоятельствах не стоит выходить за рамки установленных норм общения.

Хованскому разрешили пользоваться интернетом в начале апреля. 9 апреля он опубликовал первое после выхода из СИЗО видео на YouTube-канале. Он посоветовал зрителям не нарушать законы и подчеркнул, что «в тюрьме никому не нравится».

В конце декабря 2021 года суд освободил ютубера из-под стражи, сменив меру пресечения в его отношении с ареста на запрет определенных действий. Ему запрещалось посещать мероприятия, отправлять почту, общаться со СМИ и свидетелями по его делу, а также пользоваться интернетом.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогеру предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году.