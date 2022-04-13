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В США решили обвинить бизнесмена Клюшина во вмешательстве в выборы

Власти США уличили в попытке добавить в дело россиянина Клюшина «вмешательство в выборы»

Фото: Tom Brenner / Getty Images

Власти США решили перевести дело российского бизнесмена Владислава Клюшина в политическую плоскость и обвинить его во вмешательстве в выборы. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на фотокопий ряда документов, размещенных в базе данных окружного суда штата Массачусетс, ведущего дело россиянина.

Защита Клюшина подала апелляцию, где указала, что американская прокуратура задним числом добавила не имеющие отношения к делу материалы уголовных разбирательств. В частности были добавлены материалы дел других российских бизнесменов, якобы «имевших потенциальные связи с бывшей администрацией Трампа».

Адвокаты также указали, что в адрес супруги обвиняемого поступают угрозы. «Скажите ему, если он выберет правильную сторону, он будет на свободе примерно через неделю... Единственное, что нужно вашему мужу — это признать свое участие в выборах, вмешиваясь (в них) в пользу Трампа», — сказано в электронном письме, отправленном на почту жены Клюшина. В случае отказа ей обещают, что Клюшин «проведет в тюрьме полжизни и увидит своих детей уже глубоким стариком».

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. По данным США, бизнесмен и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на секретные данные.

Клюшину инкриминируют сговор с целью получения незаконного доступа к компьютерам, а также мошенничество. Вместе с ним по делу проходят Иван Ермаков, Николай Румянцев, Михаил Ирзак и Игорь Сладков, которым также были ранее предъявлены обвинения. Как отмечает американский Минюст, незаконная деятельность принесла фигурантам дела прибыль в размере десятков миллионов долларов.

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Виктория Кондратьева
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