Минфин США заявил об ответных действиях в отношении антисанкционных мер

В Минфине США заявили, что Вашингтон отреагирует на действия по подрыву санкций против РФ

Вашингтон и его союзники не останутся равнодушными к антисанкционным мерам России, ответные действия в отношении санкций последуют обязательно, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. Об этом сообщает ТАСС

Так министр прокомментировала позицию стран, которые стремятся сохранить отношения с Россией и «заполнить пустоты» на российском рынке, которые образовались из-за ухода западных компаний. «Такие мотивы недальновидны. Давайте внесем ясность: объединенная коалиция из стран, которые ввели санкции, не будет равнодушна к действиям, которые эти санкции подрывают», — рассказала она.

Ранее издание The Wall Street Journal рассказало о том, что европейское общество оказалось не готово терпеть издержки антироссийских санкций и рискует «скатиться вправо». Авторы материалы рассказали, что электорат стран Европы отреагировал на экономические последствия санкций, которые изначально предназначались для подрыва экономики РФ, а не доходов обычных граждан, и отметили рост популярности правых политиков в Италии и Франции.