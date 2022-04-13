Кадыров сообщил о тысяче сдавшихся в плен морпехах в Мариуполе

Глава Чечни Кадыров назвал правильным выбором решение тысячи морпехов ВСУ сдаться в плен

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал правильным выбором решение более тысячи морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе сдаться в плен. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди сдавшихся в плен «сотни раненых». Кадыров также поблагодарил морпехов за предпринятый шаг. Он пояснил, что российские войска все равно продолжили бы освобождение Мариуполя «до победного конца».

И ваш шаг сегодня — это осознанный выбор во избежание лишнего и бессмысленного кровопролития Рамзан Кадыров глава Чеченской Республики

Кадыров призвал украинских военных подумать о родных и раненых

Глава Чечни также обратился к украинским военным, которые «отсиживаются в подвалах и тоннелях» металлургического комбината «Азовсталь». Он призвал их «подумать о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов» и обратил внимание на то, что российские военные обращаются с пленными по-человечески.

Кадыров уточнил, что на заводе в настоящее время находится около двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. «Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой», — заявил он.

Ранее Рамзан Кадыров показал зачистку подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом. На видео бойцы бросают гранаты и обстреливают из автоматов подвал, где бойцы ВСУ оборудовали небольшой штаб со складом. «Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений», — отметил Кадыров. При этом засевшим на заводе бойцам ВСУ и наемникам предлагают сдаваться, гарантируя им жизнь.

Сдача в плен украинских морпехов стала результатом общей работы силовиков и спецслужб

Ранее репортер Александр Сладков опубликовал кадры сдачи в плен тысячи украинских морских пехотинцев. По его словам, среди сдавшихся 300 раненых, 90 человек не способны передвигаться самостоятельно, а здоровых может быть более 800. Сладков также отметил, что сдача в плен украинских военных стала результатом общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе.

Позднее заместитель командира 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ рассказал, что время спецоперации бригада переместилась на завод «Азов», который был промежуточным рубежом. Однако морпехов там окружили. «В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — объяснил он. Видео допроса разместил следственный комитет России (СК РФ) на своем YouTube-канале.

На Украине за военнопленных предложили одного

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских военнопленных. «Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девчат, которые сейчас в российском плену», — заявил он.

Такое предложение украинский лидер обосновал тем, что оппозиционер пытался скрыться из страны, используя военный камуфляж. По мнению Зеленского, «если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он попадает под правила военного времени».