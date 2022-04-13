Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кадыров сообщил о тысяче сдавшихся в плен морпехах в Мариуполе

Глава Чечни Кадыров назвал правильным выбором решение тысячи морпехов ВСУ сдаться в плен

Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Kremlin / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал правильным выбором решение более тысячи морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе сдаться в плен. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди сдавшихся в плен «сотни раненых». Кадыров также поблагодарил морпехов за предпринятый шаг. Он пояснил, что российские войска все равно продолжили бы освобождение Мариуполя «до победного конца».

И ваш шаг сегодня — это осознанный выбор во избежание лишнего и бессмысленного кровопролития

Рамзан Кадыровглава Чеченской Республики

Кадыров призвал украинских военных подумать о родных и раненых

Глава Чечни также обратился к украинским военным, которые «отсиживаются в подвалах и тоннелях» металлургического комбината «Азовсталь». Он призвал их «подумать о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов» и обратил внимание на то, что российские военные обращаются с пленными по-человечески.

Кадыров уточнил, что на заводе в настоящее время находится около двухсот раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. «Для них и всех остальных будет лучше закончить это бессмысленное противостояние и вернуться к родным домой», — заявил он.

Материалы по теме:
«Нам не впервой подниматься из пепла» Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
«Нам не впервой подниматься из пепла»Что пережили и на что надеются люди, выживающие в подвалах при штурме Мариуполя
30 марта 2022
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
7 апреля 2022

Ранее Рамзан Кадыров показал зачистку подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом. На видео бойцы бросают гранаты и обстреливают из автоматов подвал, где бойцы ВСУ оборудовали небольшой штаб со складом. «Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений», — отметил Кадыров. При этом засевшим на заводе бойцам ВСУ и наемникам предлагают сдаваться, гарантируя им жизнь.

Сдача в плен украинских морпехов стала результатом общей работы силовиков и спецслужб

Ранее репортер Александр Сладков опубликовал кадры сдачи в плен тысячи украинских морских пехотинцев. По его словам, среди сдавшихся 300 раненых, 90 человек не способны передвигаться самостоятельно, а здоровых может быть более 800. Сладков также отметил, что сдача в плен украинских военных стала результатом общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе.

Позднее заместитель командира 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ рассказал, что время спецоперации бригада переместилась на завод «Азов», который был промежуточным рубежом. Однако морпехов там окружили. «В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен», — объяснил он. Видео допроса разместил следственный комитет России (СК РФ) на своем YouTube-канале.

Материалы по теме:
«В страшном сне такое не приснится» Что происходит в Мариуполе через месяц после начала спецоперации на Украине. Репортаж
«В страшном сне такое не приснится»Что происходит в Мариуполе через месяц после начала спецоперации на Украине. Репортаж
27 марта 2022
«Победа легкой не бывает» Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
«Победа легкой не бывает»Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
24 марта 2022

На Украине за военнопленных предложили одного

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских военнопленных. «Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девчат, которые сейчас в российском плену», — заявил он.

Такое предложение украинский лидер обосновал тем, что оппозиционер пытался скрыться из страны, используя военный камуфляж. По мнению Зеленского, «если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он попадает под правила военного времени».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Кадыров сообщил о тысяче сдавшихся в плен морпехах в Мариуполе
В России задумались о создании подземных хранилищ для избытка нефти
В Подмосковье двое мужчин избили битой боксера с ножом
Аваков предложил обменять Медведчука на жителей Мариуполя
Россиянам предсказали курс рубля к доллару в конце апреля
Глава Минэнерго допустил подорожание нефти до 150 долларов в случае эмбарго
Мужчина объявил себя «царем крокодилов», пнул двух рептилий и попал на видео
Глава Мариуполя прокомментировал задержание Медведчука
В Японии сочли санкции против России неэффективными
В России начали сворачивать производство медицинских масок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.