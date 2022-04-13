Сотрудник «Азовстали» рассказал о завозе военной техники на завод

Сотрудник «Азовстали» заявил, что 24 февраля на завод завозили военную технику

После 24 февраля сотрудников мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» привлекали для охраны оборудования предприятия. В тот день на предприятие завозили военную технику. Об этом «Ленте.ру» рассказал электромонтер, проработавший на заводе почти 20 лет.

«Последний раз на территории завода я был 27 февраля. Я работал посменно, 27 февраля был с ночной, мы были для охраны оборудования», — поделился он.

По словам сотрудника «Азовстали», территория предприятия внушительная, чтобы ее обойти понадобится примерно полтора часа. «Подвальных помещений как таковых нет, есть машзалы, где оборудование находится ниже уровня земли. Бомбоубежища есть, завод-то строился с 1933 года», — подчеркнул он.

Военную технику на объект завозили днем 24 февраля, с этого же дня завод был поставлен на горячую консервацию, отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее бывший сотрудник «Азовстали» раскрыл подробности о бомбоубежищах на заводе. Он рассказал, что 24 февраля носил в укрытия на предприятии бутылки с водой.

Днем 2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале штурма предприятия. Впоследствии он заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили завод «Азовсталь» в крепость с бункером.

11 апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на территории комбината остаются около 3-3,5 тысяч боевиков. Он заявил, что штурмовать подземные укрепления «Азовстали» бессмысленно, и предложил блокировать объект по периметру и обратиться к «химическим войскам», чтобы «выкурить кротов из нор».

