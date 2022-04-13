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Валиева рассказала об отношении к Олимпиаде в Пекине

Фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к Олимпиаде-2022 в Пекине

Фото: Enrico Calderoni / globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает People Talk.

«Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается», — рассказала Валиева. Она также отметила, что к Играм стоит относиться спокойнее.

Валиева на Олимпиаде в Пекине помогла сборной России завоевать золотую медаль в командном турнире. После этого она попала в допинговый скандал: в пробах спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного триметазидина (препарат, поддерживающий энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов). Защита Валиевой сделала заявление о том, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки.

Валиевой удалось добиться возобновления участия в соревнованиях. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону россиянки, что позволило ей выступить в личном турнире, где она заняла четвертое место.

Алексей Гусев
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