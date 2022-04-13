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В Кремле ответили на вопрос о присутствии иностранных лидеров на параде Победы

Песков: пока нет информации, будут ли иностранные лидеры присутствовать на параде Победы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пока неизвестно, будут ли в этом году иностранные лидеры приглашены на парад Победы на Красной площади 9 мая. Так ответил на вопрос о присутствии зарубежных лидеров на праздновании официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Пока не располагаю детальной информацией. Эта тема уточняется», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о неуместности парада 9 мая из-за ситуации на Украине. Песков заявил, что не слышал подобных доводов. Он также сообщил, что праздник будет отмечаться в 2022-м так же, как и всегда

Парад на Красной площади, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая. В этот же день состоится возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Генеральная репетиция парада намечена на 7 мая.

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Анастасия Шейкина
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