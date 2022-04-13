Путин поручил определить единого оператора доставки товаров в Арктику

Президент Путин заявил, что Арктика без сбоев должна обеспечиваться всеми товарами

Необходимо определить единого оператора доставки товаров в Арктику. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что необходимо определить единого оператора северного завоза по морю, а также ведомство-координатора этого направления.

«Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольных проводок. И в целом четко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств — со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью», — заявил он.

Кроме того, президент высказался о о ликвидации ущерба экологии в Арктике. По его словам, проекты по ликвидации накопленного экологического ущерба в северных регионах должны быть продолжены в полном объеме.