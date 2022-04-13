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69-я параллель

Путин раскрыл роль Арктики для России

Президент России Путин назвал Арктику территорией для стабильного сотрудничества

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Арктика не должна использоваться в качестве поля геополитических интриг — она должна стать пространством стабильного сотрудничества. О такой роли Арктики заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

С таким заявлением Путин выступил на совещании по вопросам комплексного развития арктических территорий России в режиме видеосвязи.

По словам главы государства, Москва готова сотрудничать в этом регионе со всеми заинтересованными партнерами «и в рамках текущих, и будущих программ и проектов в Арктике». Путин отметил, что регион должен стать территорией диалога и стабильности.

Владимир Путин отметил, что подтверждением намерений России развивать Арктику на условиях партнерства являются созданные Москвой уникальные условия и преференции для бизнеса в этом регионе.

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«Всем, кто так же, как и Россия, заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы будем предлагать совместную работу», — подытожил президент.

Принятая правительством России стратегия развития Арктики включает в себя способы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в регионе. Государство планирует субсидировать ставки и страховые взносы. Одна из подпрограмм посвящена развитию населенных пунктов для обеспечения национальной безопасности или поддержке минерально-сырьевых центров.

Ранее госсекретарь США предрек «новый театр конфликта» в Арктике из-за растущей роли России в регионе.

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Валерий Розенберг
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