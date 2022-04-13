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Телеканал «Дождь» подал иск к Генпрокуратуре России

Суд в Москве рассмотрит иск телеканала «Дождь» к Генпрокуратуре из-за блокировки сайта

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) подал иск к Генпрокуратуре России из-за требования, на основании которого был заблокирован сайт издания. Об этом в среду, 13 апреля, сообщило «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, истец заявил, что ему поступило уведомление от Роскомнадзора об ограничении доступа к ресурсу, на котором размещена нарушающая закон информация, на основании требования Генпрокуратуры. Уточняется, что «Дождь» посчитал это требование невыполнимым, так как для устранения нарушений пришлось бы удалить все материалы телеканала.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 18 апреля. Другие подробности об иске не приводятся.

Маргарита Щигарева
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