Резцова одной фразой объяснила отказ норвежцев поддержать российских спортсменов

Анфиса Резцова заявила, что норвежцы делают гадости отстраненным российским спортсменам

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова объяснила отказ норвежцев поддержать российских спортсменов. Ее слова приводит КП.

«У большинства норвежцев в крови делать гадости», — одной фразой оценила Резцова произошедшее. При этом она посчитала, что другие иностранные сборные поддерживают россиян в трудный момент и относятся к соперникам с уважением.

7 апреля Резцова раскритиковала норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, поддержавшего отстранение российских спортсменов от международных турниров. Она назвала норвежца неприятным типом и посчитала, что в его словах есть логика, так как он избавился от главного конкурента в лице россиянина Александра Большунова.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.