Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Хольгер Витус Нёсков Руне
2:1
Завершен
Аслан Карацев
Монте-Карло
Реал Мадрид
2:3
(ДВ)
Завершен
Челси
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Бавария
1:1
Завершен
Вильярреал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Бостон Брюинз
2:4
Завершен
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
2:4
Завершен
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
9:2
Завершен
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Резцова одной фразой объяснила отказ норвежцев поддержать российских спортсменов

Анфиса Резцова заявила, что норвежцы делают гадости отстраненным российским спортсменам
Анфиса Резцова

Анфиса Резцова. Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова объяснила отказ норвежцев поддержать российских спортсменов. Ее слова приводит КП.

«У большинства норвежцев в крови делать гадости», — одной фразой оценила Резцова произошедшее. При этом она посчитала, что другие иностранные сборные поддерживают россиян в трудный момент и относятся к соперникам с уважением.

7 апреля Резцова раскритиковала норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, поддержавшего отстранение российских спортсменов от международных турниров. Она назвала норвежца неприятным типом и посчитала, что в его словах есть логика, так как он избавился от главного конкурента в лице россиянина Александра Большунова.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Крупнейший нефтетрейдер прекратит торговлю нефтью из России к концу года
Жителям Москвы спрогнозировали облачность и дождь
Против россиянина возбудили дело о превышении самообороны за зарезанного друга
Гинеколог перечислил пять причин болей у женщин во время секса
Постпред Крыма допустил проведение референдума на юге Украины
Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России
Незнакомка довела девушку до слез оскорблениями по поводу длины ее шорт
В Британии рассказали о подталкивании граждан к «краю пропасти» из-за роста цен
Несовершеннолетний россиянин расстрелял делавших на закате селфи школьниц
В торговом центре Калифорнии произошла стрельба
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.