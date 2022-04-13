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Британия решила запретить импорт чугуна и стали из России

Великобритания с 14 апреля введет запрет на импорт чугуна и стали из России

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

С 14 апреля Великобритания вводит запрет на импорт чугуна и стали из России. Об этом говорится в сообщении британского МИД, передает РИА Новости.

Кроме того, Лондон вводит санкции на экспорт «квантовых технологий и передовых материалов» в Россию, поскольку в них якобы «остро нуждается [президент РФ Владимир] Путин». Соответствующие подзаконные акты будут внесены в парламент в четверг.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против 206 физлиц и юрлиц из России и Украины. Среди попавших под рестрикции — глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и бывший глава РЖД Владимир Якунин.

13 апреля представитель немецких властей сообщил, что правительство Германии отклоняет эмбарго Европейского союза против российской нефти.

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Николай Чигасов
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