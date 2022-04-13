В Крыму оценили предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных

Общественник Форманчук назвал предложенный Зеленским обмен Медведчука на пленных шантажом

Предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука на попавших в плен украинских военных является шантажом. С таким заявлением выступил глава Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук, его слова приводит РИА Новости.

Условия содержания Медведчука Форманчук сравнил с пыточными.

«Медведчуку специально создаются такие условия, которые больше похожи на пытки. Его испытывают на прочность, создают очень сложные условия, не исключаю, что над ним там могут издеваться», — предположил общественник.

Форманчук также заявил, что шантажом Зеленский не сможет достигнуть своих условий, которые глава ОП назвал «унизительными».

О задержании отпущенного под домашний арест Виктора Медведчука стало известно в ночь на 13 апреля. Фото политика в наручниках и камуфляжной форме опубликовал сам Зеленский. Задержание Медведчука подтвердили украинские спецслужбы.

В Луганской народной республики (ЛНР) предположили, что о задержании Медведчука решили сообщить только сейчас для того, чтобы «информационно забить позор от сдачи Мариуполя».

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал политика, который сбежал из-под домашнего ареста после начала спецоперации России. Медведчук проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с мая 2021 года.