В России разработали снижающую риск ошибки пилота систему

«Известия»: российские ученые разработали систему контроля выдвижения закрылков самолета

Российские ученые центра компетенций «Энергетические системы» Московского авиационного института (МАИ) разработали систему, использование которой предотвратит крен самолета. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает издание, созданные датчики контролируют выдвижение закрылков самолета. В случае перекоса секций закрылков и предкрылков система подаст соответствующий сигнал о проблеме. Как отмечают эксперты, новая система поможет снизить риск ошибки пилота и повысить безопасность полетов.

На данный момент специалисты завершили разработку конструкторской документации и изготовили опытные образцы. Пока технологию отрабатывают на аппарате, имитирующем движения движения закрылков, предкрылков и работы системы. Однако в 2023 году планируется испытать влияние внешних факторов на работу системы и провести летные испытания на новых самолетах Sukhoi Superjet New (SSJ-New) в рамках программы по импортозамещению.

В марте в Минпромторге России пообещали ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100. В частности, необходимый для нее российский двигатель ПД-8 планируется сертифицировать уже через 12-14 месяцев. Кроме того, госкорпорация «Ростех» заявила, что к 2030 году намерена поставить на российский рынок более 500 гражданских отечественных самолетов.