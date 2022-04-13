Крупнейшие производители оружия США обсудят снабжение Украины

Пентагон пригласил на встречу производителей оружия для обсуждения снабжения Киева оружием

Пентагон проведет встречу с руководителями восьми крупнейших производителей оружия в США, чтобы обсудить возможности отрасли помочь Киеву, если спецоперация России на Украине затянется. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, мероприятие состоится в среду, 13 апреля, и продлится около 90 минут. Его проведет отдел закупок и снабжения Пентагона, который занимается приобретением оружия для оборонного ведомства США. Уточняется, что на встрече будет присутствовать замминистра обороны страны Кэтлин Хикс.

Ожидается, что на совещании будут обсуждать пополнение запасов вооружения Украины, а также более длительные военные действия.

По данным Reuters, в Пентагоне считают наиболее полезным оружием противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, которые Вашингтон и его союзники уже поставляют Украине. Интенсивное использование, а также боевая эффективность украинских сил стали причиной обсуждения пополнения запасов вооружения.

Ранее представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США намерены передать Украине артиллерию. По ее словам, Вашингтон намерен ускорить поставки оружия и будет содействовать поставкам от других союзников по аналогии с предоставленным Украине Словакией комплексом С-300, взамен чего Братислава получила батареи Patriot.

8 апреля Белый дом раскрыл информацию о военной помощи Украине. Она включает более 1,4 тысячи комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade.