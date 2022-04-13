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Спорт

Тарасова отреагировала на смерть советской фигуристки-чемпионки

Татьяна Тарасова назвала умершую фигуристку Ирину Воробьеву выдающейся спортсменкой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала чемпионку мира и Европы в парном катании Ирину Воробьеву выдающейся спортсменкой. Так специалист в интервью «Спорт-Экспрессу» отреагировала на смерть фигуристки.

Тарасова добавила, что Воробьева была одной из первых учениц тренера Тамары Москвиной. «Я очень хорошо ее помню, потому что много месяцев она была со мной на летних сборах... Девочка хорошая и спортсменка выдающаяся», — рассказала специалист.

По данным ТАСС, советская спортсменка скончалась от травмы, полученной в результате падения 13 апреля. Ее дочь Алиса рассказала, что мать умерла дома.

В паре с Игорем Лисовским Воробьева выиграла чемпионат мира и Европы. Также на счету тандема две серебряных и две бронзовых награды континентального первенства.

Алексей Гусев
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